Москва, , 13:59 — REGNUM России хватит профессионализма и ответственности принять любое взвешенное решение в ответ на провокации её геополитических противников. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту», — заявил Путин.

«А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — указал он.