Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест бывшему министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову. Об этом заявил адвокат Дмитрий Куряченко, 21 апреля сообщает издание «Власть».

По его словам, суд смягчил домашний арест, разрешив подсудимому выходить из дома с 8:00 до 19:00. «Защита считает, что он должен быть полностью освобожден из-под домашнего ареста», — сказал адвокат.

По его словам, следствие обвиняет экс-министра в растрате бюджетных средств, выделенных на развитие электронной платформы минздрава. Куряченко сказал, что следствие не может установить, работает платформа или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

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