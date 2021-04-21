Москва, 21 апреля 2021, 13:56 — REGNUM Автомобильную магистраль Москва — Казань, строительство которой уже ведётся, продлят до Екатеринбурга, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
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Он рассказал о плана выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на опорные магистрали.
«Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань. И, более того, продлить её до Екатеринбурга», — сказал Путин.
Президент поставил задачу завершить этот проект за три года. По его словам, в 2024 году, с учётом ЦКАД и дороги Санкт-Петербург — Москва, будет обеспечено безопасное движение транспорта через всю Европейскую часть России.