Москва, , 13:56 — REGNUM Автомобильную магистраль Москва — Казань, строительство которой уже ведётся, продлят до Екатеринбурга, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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Он рассказал о плана выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на опорные магистрали.

«Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань. И, более того, продлить её до Екатеринбурга», — сказал Путин.

Президент поставил задачу завершить этот проект за три года. По его словам, в 2024 году, с учётом ЦКАД и дороги Санкт-Петербург — Москва, будет обеспечено безопасное движение транспорта через всю Европейскую часть России.