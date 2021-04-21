Москва, , 13:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспрецедентной поддержку регионам, которую предложил президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

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«Закредитованность, которая сложилась в связи в том числе с пандемией и другими проблемами в экономике, учитывая вызовы и санкции, вышла на тот уровень, что регионы самостоятельно не могут рассчитаться за долги, не могут развиваться полноценно, не смотря на проблемы в экономике — это тоже надо учитывать — президент принимает беспрецедентные меры поддержки регионов», — сказал Володин в эфире Первого канала.

Мордовии, Карелии, Калмыкии, регионам Северного Кавказа будет оказана помощь для того, чтобы коммерческие долги были уменьшены до 25% от доходной базы региона, отметил он.

«А что касается бюджетных кредитов, их особенно много выделяли в прошлом году, чтобы решать проблемы, связанные с пандемией, их рассрочат до 2029 года. Все это позволит регионам развиваться», — отметил спикер Госдумы.