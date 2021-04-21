Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании приняли более 260 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 апреля.

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Прививку против коронавируса сделали 260 176 человек (+ 6 926 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 124 157 человек (+ 4 130 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить 60% взрослого населения — более 2 млн человек.

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