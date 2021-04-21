Москва, , 13:55 — REGNUM Россия — миролюбивая страна, но на провокации будет отвечать жёстко и решительно. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта там, кто громче что-то скажет», —заявил Путин.«Мы ведём себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать прямо без иронии — скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения», — указал он.Между тем, в реальной жизни Россию «цепляют то тут, то там без всяких причин», «как вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки, как у Киплинга».

«Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен сжечь или даже взорвать эти мосты — он должен знать, что ответ России будет симметричным, быстрым и жёстким», — указал он.

По его словам, организация любых провокаций, угрожающих коренным интересам национальной безопасности России, «пожалеют так, как давно ни о чём не жалели».