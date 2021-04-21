Волгоград, , 13:58 — REGNUM В Волгоградской области 21 апреля выявлено 114 носителей коронавируса, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2033 человека, выписаны после выздоровления 104 пациента, скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 55 939 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 53 524 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1055 пациентов.

В лечебные учреждения госпитализированы 2025 взрослых и восемь детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1360 пациентов.