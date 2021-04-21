Прага, , 13:57 — REGNUM Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек, который будет позднее 21 апреля назначен на данную должность чешским президентом Милошем Земаном, в этот же день проведет обсуждение ситуации в двусторонних отношениях с послом России Александром Змеевским. Об этом 21 апреля заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш во время своего выступления в эфире сетевого телеканала газеты Mlada fronta Dnes.

«Глава МИД обсудит ситуацию в чешско-российских отношениях с послом РФ», — сказал он.

При этом Бабиш не исключил возможности ответных шагов с чешской стороны в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Чехия запросила у союзников по НАТО дополнительную встречу для того, чтобы провести обсуждение возможности скоординированных действий по ситуации с Россией.