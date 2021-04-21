Милан, Италия, , 13:55 — REGNUM Миланский «Интер» объявил о выходе из состава участников Суперлиги. Об этом 21 апреля сообщается на сайте клуба.

«Мы намерены развивать футбольную индустрию, и это стремление никогда не пропадёт», — говорится в сообщении.

Ранее из Суперлиги вышли шесть английских клубов — «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Первым из итальянских клубов вышел «Милан». Также об отказе от участия в турнире объявил «Атлетико». Пока о выходе из проекта не объявили только «Реал», «Ювентус» и «Барселона».

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