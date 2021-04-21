Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM В своём послании Федеральному собранию 2021 года Владимир Путин впервые ответил на вопрос о судьбе огромных средств, накопленных властями страны в предыдущие годы, с помощью Фонда национального благосостояния и других финансовых механизмов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 21 апреля политолог и публицист Юрий Светов.

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«Он четко ответил на вопрос, куда будут тратиться эти деньги. Первое — здравоохранение, которое нужно переводить на другой технологический уровень. Второе — это инфраструктурные проекты. Регионы у нас развиваются по-разному: одни копят коммерческие долги, другие без них обходятся. Поэтому поддержанные бюджетом инфраструктурные проекты помогут вычленить стержень, вокруг которого развивается регион», — отметил Светов.

Собеседник агентства особо отметил конкретику в выступлении президента — например, в вопросе механизма снижения налогового бремени в регионах. Также названы конкретные города России, которые должны получить новый импульс к развитию вместе с развитием туристической отрасли.

«Деньги, которые есть в стране, будут использоваться комплексно, конкретно и целевым образом», — сделал вывод политолог из слов президента.