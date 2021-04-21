21 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Цинь Шихуан, , 19:48 — REGNUM В ответ на приношение премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой ритуальных жертв в храме Ясукуни, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил 21 апреля:

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В храме Ясукуни почитаются военные преступники класса А, которые несут прямую ответственность за агрессивную войну Японии за рубежом. Мы всегда решительно выступали против неправильных практик Японских политических лидеров. Китайская сторона призывает Японию четко подвести черту под милитаризмом и глубоко задуматься над историей агрессии, а также предпринять конкретные действия, чтобы завоевать доверие соседних азиатских стран и международного сообщества».

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo также прокомментировали это событие под соответствующей публикацией телеканала CCTV.

Храм Ясукуни David Monniaux

«Япония должна смотреть в лицо истории и помнить историю, а не поклоняться военным преступникам», — заявил «Народный сумасшедший бот».

«Люди ада поклоняются чертям», — заключил другой пользователь.

Кто-то поспешил поинтересоваться, применяются ли ядерные отходы для поклонения духам предков в Японии, поскольку было бы неплохо употребить отходы с АЭС «Фукусима» «по назначению».

«Многие спрашивают, почему мы воюем с прошлым? Но если мы не будем воевать с прошлым, они будут продолжать расковыривать наши раны», — заметил Tellointer.

«Можно представить, какое зло и непоколебимость таятся в сердце правительства! Не питайте иллюзий по поводу Японии как страны! Требуются высокая бдительность и осторожность», — заявила «Пой от всего сердца».

Посещение гитлерюгендом святилища Ясукуни (октябрь 1938 г.)

Многие комментаторы считают, что Япония не отказалась от своих «дьявольских планов» относительно Китая и Азии и единственное, что ее останавливает, — это возможность получить отпор. Тем не менее она будет делать всё, чтобы вернуть былое могущество. Именно поэтому ее политики поклоняются военным преступникам.

Напомним, что по сложившейся традиции руководство Японии отправляет подношения в Храме Ясукуни духам предков. Всё бы ничего, но среди этих «предков», погибших за императора, числятся и те, кто совершал зверские убийства невинных женщин и детей, травил ядовитыми газами, биологическим оружием и совершал прочие действия. То есть являются военными преступниками класса А.