Йошкар-Ола, , 13:51 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 апреля выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом, как и в течение трёх предыдущих дней. В течение шести предыдущих суток были подтверждены по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 919 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 300 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны девять человек. 223 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 396 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 124 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 247 человек, из них у 244 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписан 21 пациент, при этом госпитализированы 23 жителя Марий Эл.