Петропавловск-Камчатский, , 13:51 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском на несанкционированную акцию в поддержку арестованного за финансовые махинации блогера Алексея Навального вышли не более 30 человек. Об этом свидетельствую данные экспертов и УМВД.

Всего организаторы заявили на акцию 730 человек. Таким образом, это лишь 5% от числа заявленных. Участники собрались у площади Ленина. В ходе акции задержаний не было.

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Кроме того, такая же несанкционированная акция прошла в Магадане, на ней присутствовали не более 40 человек. Задержаний также не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом отказаться от участия в несанкционированных акциях 21 апреля к гражданам обратились в МВД. В полиции заявили, что все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

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