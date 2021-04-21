Рязань, , 13:51 — REGNUM В Рязанской области 21 апреля подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 73 пациента, три человека скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,18%. Всего в Рязанской области выявлен 27 371 носитель коронавируса. Выздоровели 25 759 человек, в лечебных учреждениях находятся 220 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 427 пациентов.