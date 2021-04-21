Москва, , 13:49 — REGNUM Ряд наблюдателей отмечают, что власти КНДР не сообщают своему населению о самом факте существования вакцин против коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

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«Есть одно очень интересное обстоятельство. Как отметили ряд наблюдателей, включая и российского посла, северокорейская сторона не сообщает своему населению о самом факте существования вакцин от коронавируса, — сказал Ланьков. — Факт того, что существуют профилактические средства, в Северной Корее не подлежит оглашению. Это то, о чем подавляющее большинство населения не знает и знать не должно».

При этом Ланьков отметил, что самой проблеме эпидемии в настоящее время посвящают более половины очень небольшого международного отдела северокорейских газет.

«Но о вакцинах там нет никаких упоминаний, — сказал эксперт. — Нет упоминаний даже о том, что над ними ведутся какие-то работы. В изображении северокорейских СМИ против коронавируса пока нет никаких профилактических средств, кроме карантина. Почему? Причина проста. В нынешней ситуации Северная Корея объективно не имеет возможности обеспечить поставки в страну достаточных количеств вакцины. Им удалось договориться о небольшой партии гуманитарных поставок. Но даже это соглашение, как сейчас выяснилось, срывается. Поэтому руководство страны, скорее всего, приняло решение: чтобы народ не задавался вопросами о том, почему в других странах идет вакцинация, а в Северной Корее ее нет, лучше о самом факте вакцинации народу не говорить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, стоит ли верить сообщениям о том, что Северной Корее не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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