Белград, , 13:48 — REGNUM Палестина потребовала от стран-членов Организации исламского сотрудничества прекратить отношения с сепаратистским Косово из-за решений Приштины открыть посольство в Иерусалиме. Об этом пишет сербская газета «Новости» 20 апреля со ссылкой на собственные источники.

Газета пишет, что глава палестинской дипломатии Риад аль-Малки обосновал свои требования тем, что Приштина своими действиями нарушила международное право и «открыто посягнула на палестинский народ и его права».

Напомним, что независимость Косово признали 30 из 57 стран Организации. Среди них — Турция, Албания, ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Пакистан, Ливия.