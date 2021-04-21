Майкоп, , 13:48 — REGNUM В Адыгее объявили конкурс по отбору кандидатов на должность мэра города Майкопа. Прием документов стартует 1 июня и продлится до 20 июня, сообщили в горсовете. Выборы градоначальника состоятся 21 сентября 2021 года.

Будет сформирована конкурсная комиссия в составе восьми человек. Половину ее членов предложит совет народных депутатов муниципалитета, вторую половину — глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, бывший мэр города Майкопа Андрей Гетманов был отстранен от работы после возбуждения против него уголовного дела о вымогательстве. Гетманов задержан 24 марта 2021 года и арестован на два месяца. В настоящее время исполнение обязанностей градоначальника возложено на Сергея Стельмаха.

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