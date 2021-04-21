Москва, , 13:48 — REGNUM Информация о том, что в Северной Корее не зафиксировано ни одного случае заражения коронавирусом, может быть и правдой, и пропагандистским ходов властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

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«Такое может быть, хотя это и маловероятно, — сказал он. — Безусловно, это (заявления об отсутствии на территории КНДР случаев заражения коронавирусом — прим. ИА REGNUM) часть даже не борьбы с паникой, а общей пропагандистской операции, цель которой — убедить и весь мир, и население Северной Кореи в том, что медицина КНДР работает безупречно. Ну и, конечно, предотвратить панику. Однако, судя по самым разнообразным сообщениям, можно почти уверенно сказать, что серьезной эпидемии в стране нет. Возможно, что были отдельные случаи коронавируса, о которых по политическим причинам решили не сообщать. При этом все эти случаи, видимо, были успешно локализованы. Таким образом, утверждение о том, что в Северной Корее не было ни одного случая коронавируса может быть как правдой, так и пропагандистской выдумкой».

Однако, как подчеркнул Ланьков, сообщения о том, что в Северной Корее нет эпидемии коронавируса, является «чистейшей правдой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, как Северная Корея переживает последствия жесткой изоляции.

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