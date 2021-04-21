Тутаев, Ярославская область, 21 апреля 2021, 13:47 — REGNUM Глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов надеется, что поддержка президента даст новые возможности развития Тутаева как туристического центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин упомянул Тутаев в числе малых городов, которые смогут развивать туризм благодаря инфраструктурным кредитам. Глава района Дмитрий Юнусов надеется, что это поможет городу официально войти в маршрут «Золотое кольцо».
Сейчас в Ярославской области в Золотое кольцо входят Переславль, Ростов, Ярославль и Углич. О намерении получить статус заявил Рыбинск.
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