Тутаев, Ярославская область, , 13:47 — REGNUM Глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов надеется, что поддержка президента даст новые возможности развития Тутаева как туристического центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Тутаев

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин упомянул Тутаев в числе малых городов, которые смогут развивать туризм благодаря инфраструктурным кредитам. Глава района Дмитрий Юнусов надеется, что это поможет городу официально войти в маршрут «Золотое кольцо».

«В настоящее время Тутаев участвует во всех конкурсах и программах, дважды победил в конкурсе Минстроя РФ, благодаря этому уже удалось благоустроить Волжскую набережную на правом берегу, а в этом предстоит благоустроить исторический центр левобережной части города. За 4 года у нас на 70 процентов увеличился туристический поток. Надеемся, что наш город войдет в маршрут «Золотого кольца» и займет в нем достойное место. Благодарю за поддержку президента России Владимира Путина, губернатора области Дмитрия Миронова и правительство региона. Таких результатов можно добиться только единой командой!», — рассказал Дмитрий Юнусов.

Сейчас в Ярославской области в Золотое кольцо входят Переславль, Ростов, Ярославль и Углич. О намерении получить статус заявил Рыбинск.

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