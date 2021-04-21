Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростовской области скончались ещё 18 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 60 до 97 лет и девять мужчин в возрасте от 47 до 77 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали несколькими хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 3 947 носителей коронавируса.