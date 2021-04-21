Москва, , 13:47 — REGNUM За последние десять дней в северокорейских магазинах опять появились импортные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков, комментируя ситуацию, которая сложилась в КНДР.

«Положение дел хотя и сложное, но никак не катастрофическое, — сказал Ланьков. — Да, еще в начале осени прошлого года из продажи практически исчезли импортные товары. Вслед за ними исчезли и товары, при производстве которых использовали импортное сырье и комплектующие. Но базовое продовольствие в стране остается доступным. Рыночные цены на продукты питания остаются стабильными».

Как подчеркнул Ланьков, вопреки укоренившемуся и не имеющему никакого отношения к реальности мифу о Северной Корее как о стране советского типа, в КНДР цены на продукты питания уже давно определяются по законам рынка.

«Поэтому стабильность цен показывает, что серьезной нехватки продуктов питания нет, — сказал Ланьков. — Некоторые проблемы есть, но серьезной нехватки базовых продуктов нет. Но надо помнить, что Северная Корея — это бедная страна, где главная проблема — это получение калорий, а не разносолов. И калории северокорейцы в массе своей получают даже не из риса, который является едой привилегированного меньшинства, а из кукурузы. Так вот сейчас в КНДР есть и кукуруза, и рис (для тех, кто побогаче). Голода нет. Более того, в последние десять дней в северокорейских магазинах опять появились импортные товары».

По словам Ланькова, откуда они появились, можно догадаться, если посмотреть китайскую торговую статистику за март.

«Очевидно, что какие-то товары в Северную Корею стали поступать. И в элитных дорогих магазинах для пхеньянских богачей опять появились импортные товары. Это прохладительные напитки, шоколад, печенье китайского производства. До этого их не было в продаже более полугода, — сказал востоковед. — Видимо, несколько дней назад КНДР запустила их из центров санитарной обработки, которые они строили по крайней мере с октября прошлого года. В этих центрах товары, поступающие из-за границы, будут задерживаться на карантин на несколько недель и подвергаться санитарной обработке, а потом отправляться к потребителям внутри страны. Таким образом ситуация будет несколько улучшаться. Насколько быстро и радикально, пока сказать нельзя. Но есть основания считать, что пик кризиса пройден несколько недель назад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, почему КНДР отказалась от помощи международных организаций.

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