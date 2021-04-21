Москва, , 13:46 — REGNUM Госдума оперативно будет работать над законопроектами, направленными на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, речь идет в том числе о нормах, направленных на поддержку семей с детьми, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«У нас есть проблемы прошлого года, как мы будем из них выходить, надо думать о здоровье тех, кто переболел, надо сделать все для того, чтобы помочь семьям с детьми. И президент пошел на решения, которые в будущем закладывают совершенно новые, более высокие стандарты поддержки наших российских семей, особенно неполных семей», — отметил Володин в эфире Первого канала.

«Потому что тяжелее и мамочкам, и папам, когда они одни воспитывают детей, это вопросы поддержки семей с детьми и подготовки их к школам, помощь получат семьи, у которых дети уже в этом году пойдут в первый класс», — перечислил он.

«Это комплекс мер, программных которые правительство должно будет подготовить в кратчайшие сроки, поэтому нам сейчас важно, не откладывая, уже в течение весенней сессии будет принимать законы с тем, чтобы они стали реализовываться с июля, с 1 сентября», — сказал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в 2021 году следует выплатить по 10 тыс. рублей. Такую меру для первоклассников стоит распространить на следующие годы.