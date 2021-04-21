Москва, , 13:46 — REGNUM Недружественные практики в международных отношениях вышли на совершенно новый уровень в свете недавно открывшихся фактов о попытке организации госпереворота в Белоруссии. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«В мире, к сожалению, похоже уже все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобные практики перерождаются в нечто гораздо более опасное», — заявил Путин.

«Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит!» — продолжил он.

Президент отметил, что можно как угодно относиться, например, бывшему президенту Украины Януковичу или главе Венесуэлы Мадуро. Можно иметь любую точку зрения и по поводу политики президента Белоруссии Александр Лукашенко, но практика организации госпереворотов и политических убийств — «это уже слишком», отметил Путин.

«Все границы перешли уже! А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что планировалась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникаций? Полное включение всей энергосистемы столицы Белоруссии — это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то?» — указал президент.