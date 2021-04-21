Москва, , 13:46 — REGNUM Российские регионы получат инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 500 млрд рублей, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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«Предоставим инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет», — сказал президент.

По словам Путина, до конца 2023 года планируется выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 0,5 трлн рублей.