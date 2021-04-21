Канберра, , 13:49 — REGNUM Подразделение Ford Australia представило новый флагманский вариант лимитированного хэтчбека Focus ST под названием ST-3 с дополнительными опциями. Снимки с автомобилем размещены на сайте SpeedCafe.

Спецсерия Ford Focus ST-3

SpeedCafe

Тираж Focus ST-3 ограничен 200 экземплярами. Модель укомплектована стандартными опциями, включая панорамный люк на крыше, передние спортивные кресла Recaro с боковой поддержкой, с электрическим подогревом и электрической регулировкой.

Также в салоне имеется аудиосистема B&O Play с десятью динамиками и сабвуфером. Система безопасности автомобиля включает в себя помощника, мониторящего «слепые» зоны, а также доработанную систему включения головной оптики, в которой видеокамера распознает повороты дороги и включает фары.

Под капотом модели установлен турбомотор объёмом 2,3 литра и мощностью 276 л. с. «Движок» функционирует с семискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее в компании Ford сообщили, что в Европе автопроизводитель планирует снять с производства модели Mondeo. Последнее авто данной марки сойдёт с конвейера в марте 2022 года. При этом преемника у модели не будет. Данное решение связано со значительным падением продаж Mondeo.

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