Мадрид, , 13:46 — REGNUM О выходе из состава участников футбольной Суперлиги заявил испанский клуб «Атлетико». Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба команды.

«Совет директоров «Атлетико», собравшийся в среду утром, принял решение официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о решении не оформлять свое участие в проекте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для клуба важна гармония со своими болельщиками, а футболисты и тренеры поддержали решение о выходе из Суперлиги.

Напомним, ранее Суперлига объявила о приостановке турнира из-за того, что из него вышли большинство клубов-основателей.

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