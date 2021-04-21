Москва, , 13:45 — REGNUM КНДР решила получать помощь из Китая, а не от международных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал новость о том, что Северную Корею покинули последние сотрудники международных гуманитарных организаций.

«В нынешней ситуации, в условиях коронавируса, КНДР не рассчитывает на получение особой помощи и не очень к этому рвется, — сказал Ланьков. — Главная ставка сейчас сделана на получение помощи из Китая, которая поступает и в обозримом будущем продолжит поступать без каких-то особых политических условий. Соответственно, с точки зрения Северной Кореи куда спокойнее и проще брать то, что дают китайцы, и не возиться с помощью международных организаций. Тем более что эти организации зачастую требуют контроля за распределением помощи. И поэтому их отправили домой на неопределенный срок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ призвал к отмене «драконовских» санкций против КНДР.

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