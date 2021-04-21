Саранск, , 13:45 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Мужчина 1950 года рождения попал в больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней полисегментарной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии, в том числе гипертоническая болезнь.

Женщина того же года рождения попала в больницу с аналогичным диагнозом, осложненным двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 233 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 апреля в регионе выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 33 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 793 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1743 человека.

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