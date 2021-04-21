Кызыл, , 13:45 — REGNUM На территории Тувы впервые зарегистрирован британский штамм SARS-CoV-2. Результате исследований подтверждены в Иркутском противочумном НИИ Сибири и Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Мутированный вариант вируса выявлен у кызылчанки, которая ездила в Турцию и, несмотря на отрицательный результат на COVID-19, спустя 9 дней после прибытия с жалобами схожими на COVID-19 и с пневмонией госпитализирована», — отметили в ведомстве.

Заражение подтверждено также у её сына, который учится в институте заочно. Оба в настоящее время получают лечение. У 132 человек, контактировавших с заражёнными, взяты биоматериалы для обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2021 года в республику прибыли из-за границы 417 граждан, в том числе 258 из Турции. В отношении 88 из них составлены протоколы за нарушение требований о размещении результатов тестов на COVID-19 на портале Госуслуг.

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