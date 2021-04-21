Село Сеяха, Ямало-Ненецкий АО, , 13:45 — REGNUM На Ямале семьи оленеводов в сеяхинской тундре получат по 200 литров бензина для снегоходов. Об этом сообщает пресс-служба Ямальского района.

Топливо положено семьям тундровиков, которые с начала года находились в зоне обледенения и были лишены возможности собрать оленей с пастбищ и завезти продовольствие. Бензин будут выдавать на факториях Яхады-Яха и Тамбей семьям, проживающим в отдалённых районах.

Как пояснили в администрации, этой зимой из-за ледяной корки в тундре оленеводам пришлось перейти на вольный выпас животных. Олени в поисках подножного корма разбрелись и смешались. Чтобы их отыскать, необходимо пройти много километров по тундре.