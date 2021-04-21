Саранск, , 13:44 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 21 апреля выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 33 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 793 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 38 человек, всего с начала пандемии выздоровели 17 817 жителей Мордовии. 233 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в Мордовии на данный момент являются 1743 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 20 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 452 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2015 человек.