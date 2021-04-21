Краснодар, , 13:43 — REGNUM Инициатива президента РФ Владимира Путина о возвращении 50% от стоимости детских путёвок станет дополнительной поддержкой для детских здравниц. Об этом, комментируя Послание президента, сообщил в своём телеграм-канале 21 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Во время ежегодного Послания Владимир Путин отметил, что особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Детский отдых необходимо сделать максимально доступным. Президент предложил возвращать 50% стоимости детских путевок в летние лагеря. Уверен, что инициатива главы государства станет дополнительной поддержкой детским здравницам Кубани и российским семьям», — написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что в 2021 году детские здравницы Краснодарского края посетят не менее 300 тыс. детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Основной темой послания этого года стала внутренняя политика, в частности. вопросы демографии и здравоохранения.