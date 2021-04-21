Краснодар, 21 апреля 2021, 13:43 — REGNUM Инициатива президента РФ Владимира Путина о возвращении 50% от стоимости детских путёвок станет дополнительной поддержкой для детских здравниц. Об этом, комментируя Послание президента, сообщил в своём телеграм-канале 21 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Губернатор добавил, что в 2021 году детские здравницы Краснодарского края посетят не менее 300 тыс. детей.
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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Основной темой послания этого года стала внутренняя политика, в частности. вопросы демографии и здравоохранения.