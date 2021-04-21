Сухум, , 13:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Абхазии опубликовало критический комментарий по поводу выступления канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Заявление абхазского министерства было обнародовано 20 апреля.

«Если бы канцлер Германии ограничилась в своей «озабоченности» Украиной, то это еще можно было бы понять исходя из проводимой Берлином политики публичного поощрения киевских властей. Но в столь произвольном расширении списка стран и регионов, вызывающих озабоченность Берлина, ощущается явно неадекватное желание канцлера ФРГ примерить на себя роль мирового жандарма, «надзирающего» за порядком не только на Украине и в Белоруссии, но и на Ближнем Востоке и Южном Кавказе», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

Абхазские дипломаты также отметили, что Меркель, заявляя о тяжелой ситуации в разных регионах, умолчала о причинах происходящего. В качестве примера в ведомстве указали на «провокационные действия Киева», из-за которых происходит обострение ситуации на Донбассе.

В МИД Абхазии также отметили, что для урегулирования ситуации в конфликтных регионах требуется, чтобы стороны выполняли договоренности, а также, чтобы никто не поощрял провокации.

Напомним, Меркель, выступая 20 апреля в ПАСЕ в Страсбурге, заявила, что у нее вызывает обеспокоенность «ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии».

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