Брянск, , 13:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию отметил, насколько важно было направить все силы и возможности на борьбу с пандемией коронавируса. Брянские госпитали оказывали помощь соседним регионам, и сейчас при ухудшении ситуации готовы развернуть три тысячи коек для пациентов, сообщили 21 апреля в пресс-службе правительства области.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз поставил задачу обеспечить бесперебойное и автономное снабжение инфекционных госпиталей кислородом. В регионе установили криогенные газификаторы, благодаря которым создаётся резервный запас жидкого кислорода. Криогенные ёмкости для хранения кислорода установлены в областной больнице, в Брянской городской больнице № 4, в госпитале для ветеранов войн и в больнице в Унече, что позволяет делать запас в две тысячи баллонов.

Опыт Брянской области в снабжении госпиталей кислородом отмечен на федеральном уровне.