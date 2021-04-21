Москва, 21 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Необходимо снизить бремя долгов регионов РФ, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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"Мы поддержим тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убеждён, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно, с отдачей его раскрыть, прежде всего, нужно снизить… Что? Губернаторы понимают — бремя долговых обязательств. Бремя долгов. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать», — сказал президент.

Он поручил правительству «до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов» и пообещал обсудить их детально летом на заседании Госсовета.