Сеул, , 13:50 — REGNUM На фоне повышенного спроса и предложения на вакцину от COVID-19 члены южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» все чаще начинают говорить о возможности внедрения российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на члена Национального собрания (парламента) Сон Ён Гиля.

По его словам, правительству страны необходимо подготовиться к «плану Б», чтобы в случае чрезвычайной ситуации прибегнуть к использованию российской вакцины «Спутник V». Он также выразил решимость в продвижении данного плана.

Между тем, губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, также являющийся представителем правящей партии, заявил, что использование вакцины «Спутник V» не обсуждается из-за конфронтации России с Западом, однако в случае подтверждения её эффективности, данная вакцина может стать альтернативой уже использующимся препаратам в стране.

Губернатор также не исключил возможности того, что в случае одобрения вакцины правительством страны, провинция Кёнгидо станет первым местом в Южной Корее, где начнут делать прививки от коронавируса российской вакциной.