Исламабад, , 13:43 — REGNUM Российско-пакистанские учения «Дружба-2021», которые проходят каждый год, состоятся в сентябре текущего года в Краснодарском крае. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В Исламабаде состоялась первая планирующая конференция представителей вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения шестого совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители России и Пакистана в ходе данного мероприятия провели обсуждение замысла, целей и задач учения, их состава сил и средств, а кроме того договорились о времени и месте его проведения.

«Учение «Дружба-2021» пройдет в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае», — также указывается в сообщении.

Помимо того, уточняется, что в ходе данного учения военнослужащие РФ и Пакистана проведут обмен опытом и отработку взаимодействия при выполнении широкого спектра задач таких, как взаимодействие в ходе контртеррористической операции, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий для обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях широкого применения противником самодельных взрывных устройств.

Кроме того, добавляется, что в данном учении планируется задействовать около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.