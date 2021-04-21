Джакарта, , 13:40 — REGNUM Одна из пяти подводных лодок ВМС Индонезии исчезла с радаров при проведении учений в водах у побережья Бали, сообщает CNN Indonesia.

На корабле находилась команда солдат.

Предположительно, подводная лодка ВМС Индонезии затонула.

Подводная лодка Nanggala-402 — это судно, эксплуатируемое ВМС Индонезии. Эта подводная лодка была произведена в Германии в 1979 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился с визитом в промышленную зону в Батанге на Яве.

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