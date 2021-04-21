Москва, , 13:47 — REGNUM Заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию отразились на курсе рубля. Это следует из данных торгов 21 апреля.

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Так, на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 3,75 копейки — до 76,87 рубля — относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро не изменился, он составил 92,42 рубля.

В 13:10 мск доллар торговался на отметке 77,03 рубля, а в 13:22 — на отметке 76,55 рубля. Падение составило 0,2561 или 0,33%.

Курс евро в 13:22 мск составил 91,87 рубля, падение составило 0,5425 или 0,59%.