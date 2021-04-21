Москва, , 13:39 — REGNUM Европейская Суперлига в том виде, в котором на задумывалась, уже не существует. Об этом 21 апреля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«А ее практически, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов», — сказал Матыцин.

Он добавил, что поддерживает мнение ФИФА, УЕФА и национальных футбольных федераций, которые выступили с резкой критикой проекта создания Суперлиги.

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