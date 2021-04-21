Москва, , 13:38 — REGNUM Россия упростит порядок оформления визы. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Россия радушная страна, открытая для настоящих друзей. Вы помните, что происходило в период Чемпионата мира по футболу. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем действующие ограничения, и к нам поедут миллионы туристов со всех концов света», — заявил Путин.

«Задача конкретная: чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за четыре дня оформить электронную визу для поездок в Россию», — указал он.