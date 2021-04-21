Москва, , 13:38 — REGNUM Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет, заявил президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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«Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции РФ — о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, укрепление социальных гарантий, развитие экономики, образования и культуры и т. д.

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения.

Мы — одна страна и все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступает с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следили за выступлением 87% жителей России.