Воронеж, , 13:37 — REGNUM Решения президента РФ Владимира Путина перекликаются с главной проблемой, которая встала перед Воронежем — народосбережения. Об этом сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин 21 апреля, комментируя послание главы государства, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ежегодном послании глава государства затронул все важнейшие темы, которые напрямую касаются жизни людей, и во многом — задач органов местного самоуправления. Все решения президента, касающиеся народосбережения, полностью перекликаются с той проблемой, которая встала перед Воронежем наиболее остро в этом году», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Глава Воронежа выделил заявление о продолжении строительства школ, а также о приобретении современных безопасных школьных автобусов.

«Без инициированных президентом федеральных программ и нацпроектов мы никогда бы не взялись силами местного бюджета за те проекты строительства школ, которые уже успешно реализовали, а сейчас с уверенностью можем начинать самые амбициозные — такие, как строительство «мега-школы» на 2860 мест на Московском проспекте», — сказал Кстенин, добавив, что внимание президента к этой теме крайне важно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Владимир Путин в 17-й раз выступил с Посланием Федеральному Собранию. Основная часть послания была посвящена внутренней политике и развитию регионов. В частности, в послании прозвучало заявление о строительстве 1300 новых школ и приобретении 16 тысяч новых школьных автобусов.