Дудинка, Красноярский край, , 13:37 — REGNUM В отношении заместителя главы города Дудинка Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что 5 августа 2019 года заместитель главы Дудинки заключила контракт с ООО «Энергоспецстрой» на строительство моста в посёлке Волочанка на сумму свыше 13 млн рублей. Строительство моста завершили в 2020 году. Однако, как уточнили в СКР, построенный мост не соответствует проектной документации, его эксплуатация опасна для местных жителей.

Обвиняемая знала, что работы надлежащим образом не выполнены, однако подписала акты выполненных работ. Подрядчик получил предусмотренные контрактом деньги. Дудинке причинён ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Заместителю главы города предъявлено обвинение, она находится под домашним арестом. Вину в предъявленном обвинении чиновница не признала. Расследование продолжается.

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