Ташкент, , 13:36 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года внешний товарооборот Узбекистана составил $7,1 млрд, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

За отчетный период экспорт снизился на 26,5%, до $2,4 млрд, импорт — на 1,3%, до 4,7 млрд. Товарооборот республики с Китаем составил $1,4 млрд, с Россией — $1,3 млрд, с Казахстаном — $867 млн, с Турцией — $653 млн.

В структуре экспорта наибольший вес занимает текстильная продукция — 26,6%. В первом квартале предприятия Узбекистана экспортировали текстильную продукцию на сумму $637,7 млн, что на 37,8% больше, чем годом ранее. На услуги приходится 19,5% от общего объема экспорта.

Машины и транспортное оборудование в структуре импорта занимают 29,5%, промышленные товары — 18,7%, химические вещества и аналогичная продукция — 14,3%.

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