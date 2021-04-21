Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 234 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 апреля. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Число муниципальных образований, где выявлены новые носители инфекции, увеличилось до 49. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (87) и Каменске-Шахтинском (девять). 23% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,8% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 85 864.