Москва, , 13:36 — REGNUM Россия может себе позволить существенные расходы на социальную политику в том числе за счет средств ФНБ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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«Послание подтвердило, что развитие России идет как социального государства. Мы видим, что в мире все затягивают пояса, ковид нанес огромный урон развития экономики, а мы можем себе позволить такие существенные расходы на поддержку наших граждан, семьи, детей, молодежи», — отметила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

«Последний год проводилась очень последовательная государственная политика, на сохранение финансовой стабильности, на развитие собственных возможностей, на развитие собственной экономики», — подчеркнула она.

Россия — социальное государство, сегодня мы убедились, что новую Конституцию мы приняли очень вовремя и правильно, добавила спикер Совфеда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, в частности, предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребенка единовременно.