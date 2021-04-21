Москва, 21 апреля 2021, 13:35 — REGNUM Пожизненно отстранённый от работы российский футбольный арбитр Михаил Вилков заявил, что столкнулся с травлей. Об этом 21 апреля сообщает «Чемпионат».
"То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!» — сказал Вилков.
Он добавил, что за последние три дня «только ленивая собака» не высказалась в его адрес. Он также призвал дать остальным судьям работать спокойно.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Вилков был отстранён от работы из-за многочисленной критики его работы.
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