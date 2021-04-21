Нижний Новгород, , 13:35 — REGNUM За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3066 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 апреля в регионе выявили 183 новых случая заражения коронавирусом, что стало минимальным приростом заражённых с 30 сентября 2020 года. Накануне сообщалось о 201 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 112 132 случаев.

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