Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:35 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела убитой 40-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Тело обнаружено в квартире в дома по ул. Сибирской 20 апреля 2021 года. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной её смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные как на сбор доказательной базы, так и на установление достоверных обстоятельств гибели женщины.